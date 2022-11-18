Yeşil sahaların ‘Rüya’sı

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ÇANAKKALE Hüseyin Akif Terzi Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Rüya Su Altınöz, polis Hanife Altınöz ve kafe işletmecisi Cem Altınöz’ün 3 çocuğundan biri. Yeteneği 4 yaşındayken keşfedilen Rüya, 7 gün antrenman yapıyor ve şimdiden Avrupa’nın önemli futbol kulüplerini peşinden koşturuyor. Futbola Çanakkale Beşiktaş Futbol Okulu ve Çanakkale Atletik’te erkek yaşıtlarıyla devam eden Rüya, ayda bir de Beşiktaş’ın altyapısıyla antrenmanlara çıkıyor.

İSVEÇLİ YETENEK AVCISI KEŞFETTİ

Akranlarından uzun boyu ve güçlü fiziği nedeniyle dünya futbolunun yükselen yıldızı Erling Haaland’a benzetilen Rüya, geçtiğimiz yıl Arsenal’den teklif aldı. Teklif Rüya ile yakından ilgilenen Türk asıllı İsviçreli yetenek avcısı eski kadın futbolcu Lara Brown’dan geldi. Brown, “4 Avrupa kulübü ve Azerbaycan Milli Takımı da Rüya’nın peşinde” diye konuşuyor.

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DEVLER İZLİYOR

Baba Cem Altınöz de “Geçen sene Arsenal yöneticilerinden teklif aldık. Bu teklif beklemede çünkü Rüya henüz çok küçük. Bunun dışında İtalya başta olmak üzere 4 ülkeden kulüplerle menajerimiz görüşüyor. En büyük ilgi onu yakından takip eden Azerbaycan Milli Takımı’ndan. Vatandaşlık verip alt yaş gruplarında kampa katılmasını istiyorlar” diyor.

HAALAND’A BENZETİLİYOR

RÜYA Su Altınöz, 1.60 boyunda ve 41 numara ayakkabı giyiyor. Takımın ve yaş grubunun en uzun oyuncularından biri. Süratiyle İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde rekorları altüst eden Erling Haaland’a benzetiliyor. Bu benzerlikten memnun olan Rüya, gol attıktan sonra Haaland gibi yoga hareketiyle seviniyor.

BENİ ERKEK SANIYORLAR

10 yaşındaki RÜYA Su Altınöz, erkeklerle futbol oynamanın kendisini daha da geliştirdiğini söylüyor:

“Yüzden fazla maça çıktım. Saçımı kestirmemin de etkisiyle izleyenler genelde erkek sanıyorlar. Nasıl bu kadar iyi oynadığıma şaşırıyorlar. Onlara futbolda kız çocuklarının ve kadın sporcuların da başarılı olabileceğini göstermek istiyorum. Sahada en güçlü yönüm serbest vuruşlarım ve bitiriciliğim. Birebirde adam geçme konusunda da iyiyim. Golcü bir oyun karakterine sahibim. Ayrıca sahada süratimle ve fiziğimle ön plana çıkıyorum.

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İDOLÜM RONALDO

İngiltere’de forma giyen İsviçreli kadın futbolcu Alisha Lehmann idolüm. Erkek futbolunda ise Cristiano Ronaldo hayranıyım. Antrenmanlarda Ronaldo forması giyince kendimi daha güçlü hissediyorum. En iyi oyuncu sıralamam ise C.Ronaldo, Messi, Neymar Jr, Haaland ve Lewandowski.”