Yeşil pasaporta yeşil ışık

Başvuruda vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre ‘hususi damgalı pasaport’ alma imkanına sahip olmadığı, ‘kamu tüzel kişiliğine’ sahip olan vakıf üniversitelerinde çalışanların böyle bir haktan yararlanamamasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olarak ayrımcılığa ve mağduriyete neden olduğunu iddia etti. Ombudsman’a taleple ilgili YÖK Başkanlığı’ndan gelen açıklamada, “Söz konusu talebin yasal düzenleme ile yerine getirilebileceği ve bu yetkinin TBMM’ye ait olduğu” belirtildi. Ombudsman, özel üniversitelerde çalışan akademisyenlerin de devlette çalışan öğretim üyeleri gibi yeşil pasaporttan yararlanması için Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’den yasal düzenleme yapılmasını istedi.