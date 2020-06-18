'Yeşil Küre' uygulaması bitti

Bazı kurmayların “Neden simge olarak top seçiliyor. Bunun başka anlamları da var. Neden üçgen yıldız ya da hilal değil. Kaldırılması lazım” dediği öğrenildi. AK Partili bazı milletvekillerinin önceki gün bu simgeyi sosyal medya hesaplarından kaldırdığı görüldü.



Ayrıca yeşil küre hesaplarını denetlemekle görevli olduğu belirtilen “Etik Kurul” adlı Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda simgenin bazı hesaplarca provokasyon amacıyla kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.



Ünal, “40 gün süren ‘Etik Farkındalık’ çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız ‘Yeşil Küre’ görevini başarıyla tamamlamıştır” dedi.