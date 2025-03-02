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Yeşil kart beklerken baskın yediler

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#ABD#Yeşil Kart#Emine Emanet
Yeşil kart beklerken baskın yediler
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 07:00

2008’den bu yana ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan ve uzun yıllardır Yeşil Kart (Green Card) başvurularının onayını bekleyen Türk vatandaşları Cemal ve Emine Emanet çifti, hiçbir gerekçe gösterilmeden Gümrük Muhafaza Dairesi polislerince gözaltına alındı.

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Amerika’da New Jersey eyaletinde yaşayan Cemal ve Emine Emanet çiftinin Cherry Hill bölgesindeki ev ve iş yerine 25 Şubat günü Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisleri uzun namlulu silahlarla baskın düzenledi. Kelepçelenen Emanet çifti, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezine götürüldü, Türk yemekleri satılan işletmeleri ise mühürlendi. Cemal Emanet bir gün sonra elektronik kelepçe ile salıverilirken, Emine Emanet halen gözaltında. Emanet, yaşadıkları muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin “keyfi uygulaması” olduğunu söyledi.

Yeşil kart beklerken baskın yediler
Trump’ın göçmen politikasını eleştiren bölge sakinleri, lokantanın camına “Sizinleyiz” ve “Yalnız değilsiniz” mesajları yazarak Emanet çiftine destek verdi.

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200 BİN DOLAR YARDIM TOPLANDI

ABD’de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey’de bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusunda bulunduğunu fakat 9 senedir başvurusunun “ne onaylandığını ne de reddedildiğini” belirtti. Emanet, Trump göreve başlamadan önce bir avukata sorduğunu belirterek “Avukatım, Trump’ın ilk etapta suça karışmış düzensiz göçmenlerin sınırdışı edileceğini söylediğini ve bizim için böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtmişti” dedi. Sosyal medya üzerinden Emanet çifti için kampanya başlatan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde yardım topladı.

AÇIKLAMA BİLE YAPMADILAR

Emanet çiftinin oğulları Muhammet Emanet ise anne ve babasının polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltına alındığını belirterek “Evde biri otizmli, iki kardeşim var ve her ikisi de Amerikan vatandaşı” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta ABD Kongresi’nde düzenlenen yemin töreninin ardından düzensiz göçü durdurmak için adeta savaş ilan etmişti.                                 

 

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#ABD#Yeşil Kart#Emine Emanet

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