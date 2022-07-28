Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, gözyaşlarına boğuldu

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Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Caner Azgan’ın kullandığı 07 RM 230 plakalı hafif ticari araç, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında Kızılağaç istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan Ümmühani Şafak’ın kullandığı 07 YMF 70 plakalı araca yandan çarptı.



Kazada yaralanan araç sürücülerinden Ümmühani Şafak, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümmühani Şafak kazasının hemen sonrasında yaşadığı şok ile bir kenara oturup, "Ben yeşilde geçtim, yeşil yandı geçtim baktım görmedim" diye gözyaşlarına boğuldu. Şafak, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü Caner Azgan, kendi aracının kaza sırasında ambulans görevi gördüğünü belirterek, “Gençler Mahallesi’nde komşum Mustafa Varış’ı yılan soktu. Durumu kötüydü. Hastaneye götürmek için aracıma aldım ve yola çıktık. Kızılağaç kavşağına geldiğimizde 4’lülerim yanıyordu.Bana kırmızı ışık yanarken geçtiğim sırada, yeşil ışıkta geçen araca çarptım. Benim aracım ambulans görevi yaptığı için diğer araçlar beklerken bu araç geçti. Yılan sokan komşumu bir başka araçla Manavgat Devlet Hastanesine gönderdik” diye konuştu.Yılan soktuğu belirtilen Mustafa Varış’ın Manavgat Devlet Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.