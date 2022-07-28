Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, gözyaşlarına boğuldu

#Antalya#Manavgat#Trafik
Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, gözyaşlarına boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücülerinden birisi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan aracın sürücüsü, yılan sokan komşusunu hastaneye götürdüğünü, kendi aracının ambulans olduğunu söyledi. Yeşil ışıkta geçip kazaya karışan kadın sürücü ise "Ben yeşil ışıkta geçtim" diyerek oturup ağladı.

Haberin Devamı

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Caner Azgan’ın kullandığı 07 RM 230 plakalı hafif ticari araç, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında Kızılağaç istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan Ümmühani Şafak’ın kullandığı 07 YMF 70 plakalı araca yandan çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücülerinden Ümmühani Şafak, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümmühani Şafak kazasının hemen sonrasında yaşadığı şok ile bir kenara oturup, "Ben yeşilde geçtim, yeşil yandı geçtim baktım görmedim" diye gözyaşlarına boğuldu. Şafak, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, gözyaşlarına boğuldu

YILAN SOKAN KOMŞUSUNU HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞ

Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü Caner Azgan, kendi aracının kaza sırasında ambulans görevi gördüğünü belirterek, “Gençler Mahallesi’nde komşum Mustafa Varış’ı yılan soktu. Durumu kötüydü. Hastaneye götürmek için aracıma aldım ve yola çıktık. Kızılağaç kavşağına geldiğimizde 4’lülerim yanıyordu.

Bana kırmızı ışık yanarken geçtiğim sırada, yeşil ışıkta geçen araca çarptım. Benim aracım ambulans görevi yaptığı için diğer araçlar beklerken bu araç geçti. Yılan sokan komşumu bir başka araçla Manavgat Devlet Hastanesine gönderdik” diye konuştu.
Yeşil ışıkta geçerken kazaya karıştı, gözyaşlarına boğuldu

Yılan soktuğu belirtilen Mustafa Varış’ın Manavgat Devlet Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Manavgat#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga