Yeşil deniz kaplumbağasının nesli kurtuldu

#Yeşil Deniz Kaplumbağası#IUCN Kırmızı Liste#Doğa Koruma
ULUSLARARASI Doğayı Koruma Birliği (IUCN), ekim ayında Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Koruma Kongresi’nde Kırmızı Liste güncellemesini yayımladı.

Buna göre IUCN Kırmızı Listesi, artık 172 bin 620 türü kapsıyor ve bunlardan 48 bin 646’sının nesli çeşitli seviyelerde tükenme tehlikesi altında. Güncelleme sonrasında statüsü değişen türlerden biri de yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) oldu. Onlarca yıldır devam eden koruma çalışmaları sayesinde tropikal ve subtropikal sularda bulunan yeşil deniz kaplumbağalarının küresel popülasyonu, bazı alt popülasyonlara yönelik süregelen tehditlere rağmen 1970’lerden bu yana yaklaşık yüzde 28 arttı. Bu artış sonucunda yeşil deniz kaplumbağasının IUCN Kırmızı Listesi’ndeki durumu “nesli tükenme tehlikesi altındaki türler” kategorisinden “en az endişe duyulan türler” kategorisine yükseldi. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Deniz, Biyoçeşitlilik ve Orman Programları Grup Müdürü Ayşe Oruç, farkındalığın artmasıyla koruma çalışmalarında başarı sağlandığını söyledi. 

 

