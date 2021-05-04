Yeşil değil beton park

İstanbul Maltepe’deki Çınar Mahallesi’nin tek yeşil alanı olan Atatürk Parkı’nda yenileme çalışması adı altında parka beton döküldü. Bölgenin deprem toplanma alanı olan parkın son hali mahalleliden büyük tepki çekti. Mahalleye adını veren çınarların bulunduğu parktaki tüm ağaçlar beton zeminin içerisinde kaldı. Sosyal medyada #betonpark etiketiyle tepki gösteren mahalleli ve çevreciler, “Beton park değil toprağın, bitkilerin, ağaçların, kuşların nefes alabildiği parklara ihtiyaç var” sözleriyle parka itiraz etti.

‘TAŞKINLARA NEDEN OLUR’

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Kent içindeki zeminler ne kadar çok betonla kaplanırsa toprağa sızan su miktarı o kadar azalır. Betonlaşan yüzeyler arttıkça toplanan su miktarı artar ve kent sellerine sebep olur. İklim değişikliği sebebiyle kentlerde sağanak yağışların artmasını bekliyoruz. Bu yağışlarla baş etmek için en önemli konu ağaçlıklı alanların ve toprak yüzeylerin arttırılması” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMA HENÜZ BİTMEDİ’

Maltepe Belediyesi konuyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Atatürk Parkı revize çalışmamız yaklaşık 2 haftadır devam etmekte olup proje uygulamamızın henüz yüzde 40’ı tamamlanmıştır. Revize çalışması sırasında herhangi bir ağaç kesimi ve budama işlemi yapılmamış olup mevcut ağaçlar korunmuştur. Revize aşamasında ayrıca 13 adet ağaç, 1280 adet çalı, 24 bin adet mevsimlik çiçek dikilecek olup proje dahilinde uygulamanın sona ermesiyle beraber toplam yeşil alan miktarı 980 metrekare olacaktır. Yeşil alan miktarımız proje sonunda yüzde 5 oranında artacaktır, ağaç sayımıyız ise 65 adet olacaktır. Bu proje mahalle sakinlerinin ortak kararı ile hayata geçmiştir.”

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