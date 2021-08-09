Yeşil bisiklet rotamız karardı

Yeşil ile Mavi’nin buluştuğu ‘Cennet’ diye isimlendirilen Marmaris’teyim. Bir süre önce bisikletimle turladığım yollardan geçmek için hazırlandım. 10 gün önce başlayan ve 8’inci gününde kontrol altına alınan yangının ‘hayalet’e döndürdüğü orman yolundan başlıyorum tura. Bu kez motosikletimle geçiyorum aynı yollardan... Ancak, yemyeşil alanlar artık kömüre dönen ağaçlarla dolu. Oksijenin yerine is soluyorum... Küller sanki ‘unutma’ der gibi uçuşuyor havada...



ACI BİR TABLO...

Ormanın içindeki bisiklet rotasını takip ediyorum. Her yıl amatör ve profesyonel spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan rotadan, bisikletimle geçtiğim yollardan yol alıyorum... Bisikletimle fotoğraflarımın olduğu bölgelerde karşıma çıkıyor acı tablo.... Yapılan müdahaleler ile bazı bölgelerdeki ağaçlar ayakta kalmayı az da olsa başarmış, ancak bazı alanlar tamamen küle dönmüş.

KORKUTUCU SESSİZİK

Türkiye’nin turizm cennetlerinden biri, artık hem sahilleri hem de ormanlarıyla sessizliğe bürünmüş. Hektarlarca ormanın küle döndüğü, yüzlerce hayvanın öldüğü ormanda, sadece soğutma çalışmaları yapan görevliler var. Ölen onlarca hayvanın kemikleri ve arı kovanları da alevlerin en çok etkilediği Osmaniye ve Bayır köylerinde halen yanan ağaçların diplerinde durmaya devam ediyor. Korkutan sessizliğin içinden yol alıyorum... Boğazıma bir yumruk, kalbime bir hüzün çöküyor.

DOĞA İYİLEŞİYOR AMA UZUN SÜRÜYOR

Bundan 24 yıl önce yine Marmaris’te bir orman yangınına şahit oldum. O zaman yaşım küçük olduğu için bende uzun yıllar alev travması oluştu. Yalnızca bende değil, toprakta ve ağaçlarda da yaşanan travma 24 yılda ancak geçmeye başladı. Bundan yıllar önce yanan Adaköy-Aksaz bölgesi hala eski haline dönemedi ancak yeni yeni yeşillenmeye ve küçük ağaçlar oluşmaya başladı.



136 BİN DÖNÜM YOK OLDU

Marmaris’te, 136 bin dönüm alan küle döndü. Buna ek olarak 703 zeytinlik, 200 narenciye, 1.116 tarım arazisi, 6 bin 350 kilogram kesif yem, 5 bin 882 kilogram balya kaba yem ve 8 bin 93 kilogram buğday yangında kaybedildi. Yanan binaların adeti 614 olurken, bin 289 adet bağımsız bölüm alevlere teslim oldu. Marmaris’te yangından ölen büyükbaş hayvan sayısı 6, küçükbaş hayvan 645, kümes hayvanı adeti 676 olurken bin 863 arılı kovan yok oldu. Binlerce yaban hayvanı da telef oldu.

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