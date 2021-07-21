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Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

'Yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için 7 / 24 tüfekli nöbet

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'Yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için 7 / 24 tüfekli nöbet

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasat döneminin yaklaşmasıyla arazilerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri, bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan nöbet kulübeleri yaptırdı. Eylül ayına kadar bekçiler av tüfekleriyle 7 gün / 24 saat nöbet tutacak. 15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, ''Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz'' dedi.

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  • Gece gündüz demeden Antep fıstığı nöbeti
  • Gece gündüz demeden Antep fıstığı nöbeti
  • Gece gündüz demeden Antep fıstığı nöbeti
  • Gece gündüz demeden Antep fıstığı nöbeti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Her yıl fiyatı artan ve bir yıl mahsul verip bir yıl vermeyen Antep fıstığında bu yıl mahsul önceki yıla oranla az olacak. Hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan nöbet kulübeleri yaptırarak hırsızlığa karşı bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 3 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün / 24 saat nöbet tutuyor. Büyük bölümü motosikletleri ile veya yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçelerden fıstık toplamaya çalışanları havaya uyarı ateşi açarak uzaklaştırıyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında da jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

Yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı için 7 / 24 tüfekli nöbet
'HIRSIZLAR BEKÇİ OLMAYAN ARAZİLERE GELİYOR'

15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, hırsızlık yapacak olan kişilerin bekçisi olmayan arazileri tercih ettiğini söyledi.

Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladık. Biz burada olası durumlarda sadece hırsızlara karşı korku amaçlı havaya ateş açıyoruz. Fıstık çok değerli olduğu için hırsızlık olayları da oldukça fazla oluyor. Gece uyumuyoruz, sadece nöbet değişimlerinde günlük 3-4 saat kadar uyuyabiliyoruz. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz. Fıstık arazilerinde nöbetlerimize temmuz ayında başladık ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğiz. Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolu bekçi tutmaktır. Hırsızlar, bekçi olmayan arazilere gelerek ağaçlardaki ürünü topluyorlar" dedi.

Yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı için 7 / 24 tüfekli nöbet
Antep fıstığının bölgedeki en kıymetli ürün olduğunu, bu yüzden de 24 saat boyunca korunması gerektiğini söyleyen Hanifi Şahin ise, "20 yılı aşkın süredir bekçilik yapıyorum. Bu bölgede hırsızlara karşı fıstıklarımızı korumaya çalışıyoruz. 24 saat sürekli dönüşümlü olarak nöbet tutuyoruz, devriyeler atıyoruz. Gündüz motosikletlerimizle geceleri yaya olarak devriyeler atıyoruz" diye konuştu.

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