Yes Ne Demek? Yes Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Bazı durumlarda yes sözcüğü Türkçede de kullanılabilmektedir. İngilizce üzerinden Türkçe karşılığı olarak yes kelimesi, ‘evet’ şeklinde ifade edilmektedir. Genellikle herhangi bir soru cümlesine karşı İngilizcede verilen olumlu cevaptır.

Yes Ne Demek?

İngilizce cümle içerisinde ya da tek başına kullanılan en vazgeçilmez sözcüklerin arasında Yes geliyor. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise, ‘evet’ şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Yes, I can do it.’’

Bu cümle ‘evet, ben onu yapabilirim’ şeklinde ifade edilmektedir. Hem herhangi bir soruya karşı söylenebilir hem de birebir olarak da yapılabilecek durum karşısında cümle içerisinde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına da herhangi bir cümleye karşılık cevap verebilmektedir. Hatta Türkçe içerisinde de bazı sorulara gündelik yaşamda “yes” ile cevap verildiği öne çıkıyor.