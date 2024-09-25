Yerlikaya’dan Yunan bakan’a telefon: ‘İhlal kabul edilemez’

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularında görüntülenmesi üzerine Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides’i telefonla arayarak tepkisini iletti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan “rahatsızlığı” dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

YUNAN BAKAN: HEMEN İNCELEME BAŞLATTIK

Stylianides da olayın siyasi bir yönü olmadığını belirterek iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiklerini kaydetti. Stylianides, “Yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını” vurgulayarak, “Konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini” ifade etti.

Haberin Devamı

DATÇA’DA KIYIYA ÇIKTI

- Sosyal medyaya yansıyan görüntülerle birlikte tartışma yaratan olayda, Datça’da kıyıya yanaşan Yunan Sahil Güvenlik botundan inen bir kişinin karaya çıkarak göçmen kaçakçısına ait olduğu öne sürülen lastik botu alarak gittiği görüldü. Olayın bir hafta kadar önce yaşandığı belirtilirken, yine aynı tarihlerde yine bir Yunan Sahil Güvenlik botunun göçmen kaçakçısını kovalama gerekçesiyle Bodrum’da Türk karasularını ihlal ettiği iddia edildi. Bodrum’da yaşanan olayda Yunan Sahil Güvenlik botunun karaya 50 metre kadar yaklaştığı öne sürüldü.

CHP’DEN TEPKİ: ANINDA YANIT VERİLMELİ

- YUNAN Sahil Güvenlik botunun Türk karasularını ihlal ettiğine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülere CHP’den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Yunanistan’ın bu pervasız adımları karşısında Türkiye’nin alması gereken tavır açıktır. Her türlü ihlale anında ve kararlı bir şekilde yanıt verilmelidir. Yunan botlarının Türk topraklarına kadar gelip bot götürmesi gibi bir olayda sadece diplomatik kanalların kullanılması yetmez; sahada da caydırıcı bir duruş sergilenmelidir. Böylesi kritik bir durumda sınır güvenliğini sağlamak en temel devlet görevidir ve ihmalkârlığın hiçbir mazereti olamaz.”