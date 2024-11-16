Yerlikaya’dan operasyon dökümü: 60 haftada 660 çete çökertildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un verdiği soru önergesi üzerine mafya yapılanmaları ve yabancı uyrukluların yer aldığı çetelerle ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 19 Ağustos 2024 arasında, 1640 operasyonda 660 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlardan 441’inin kaçakçılık ve organize, 181’inin narkotik, 38’inin ise siber suçlar alanında olduğunu vurguladı.

552 KÜRESEL SUÇLU

415 günde gözaltına alınan 11 bin 635 kişiden 4 bin 522’si tutuklanırken, 2 bin 367 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, yakalananan kişilerden 552’sinin uluslararası çapta aranan zanlılar olduğunu bildirdi. Operasyonlarda, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 376 kişi ile difüzyon mesajıyla (Kırmızı Bülten öncesi acil yakalama) aranan 176 kişi yakalandı. Yerlikaya şu bilgileri verdi:

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“İNTERPOL’e üye ülkelerin adli makamları tarafından çıkarılan yakalama/tutuklama emrine istinaden INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bültenler yayımlanmakta ve şüpheli şahısların uluslararası seviyede aranmasına imkân vermektedir. Operasyon yapılan organize suç örgütlerinin suç kategorileri; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, rüşvet, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit-şantaj ve araç, işyeri ve mesken kurşunlama suçlarından oluşmaktadır.

‘SAKINCALI’ LİSTESİ VAR

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9’uncu maddesi kapsamında hakkında bülten bulunan ve kamu güvenliği veya milli güvenlik açısından sakınca oluşturduğu değerlendirilen yabancı şahıslar için Göç İdaresi Başkanlığı ile koordineli olarak yurda giriş yasağı uygulamasına başlanmıştır. Ülkemizde bulunduğu tespit edilenler hakkında ise sınır dışı işlemleri yapılmaktadır. Ülkemize yasal yollarla yapılan giriş ve çıkışlarda şahısların kimlik ve seyahat belgeleri İNTERPOL veri tabanından sorgulanmakta ve kaydı olduğu tespit edilenler hakkında adli makamlar bilgilendirilmektedir.”

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CEPHANELİK GİBİ... 545 UZUN NAMLULU 19 EL BOMBASI

- Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçenleri ise şöyle ifade etti: “Bu operasyonlarda küçük bir orduyu donatacak silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan kişilerin mekânlarında 545 uzun namlulu silah, 9 bin 402 tabanca, 1840 av tüfeği, 1524 kuru sıkı tabanca, 390 bin 161 adet fişek, 19 el bombası ve 6 bin 156 adet çek-senete el konuldu.”

SINIR DIŞI HIZLANIYOR

- Meclis İçişleri Komisyonu’ndan geçen ve gelecek günlerde Genel Kurul’da görüşülecek İç Güvenlik Torba Yasa Teklifi’yle Türkiye’de oturma izni olmayan yabancıların sınır dışı işlemleri hızlandırılacak. Yabancı davacının adresine tebligat yapılmaması halinde en fazla iki ay beklenecek. Mahkeme isterse duruşma yapmadan karar verebilecek. Davalar, dosyanın oluşturulmasından ve duruşmalardan sonra en fazla 15 günde sonuçlandırılacak. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, “2023 yılında tüm Avrupa’da tespit edilen düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 200 bin. 440 binine sınır dışı etme kararı almışlar. Avrupa’nın sınır dışı ettiği toplam sayı 92 bin 500. Biz geçen yıl 130 bin kişiyi sınır dışı ettik” dedi.

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TAPULU İZNE SINIRLAMA

Teklife göre ayrıca yabancılara Türkiye’de ikamet izni verilmesini sağlayan taşınmazın niteliği ve değeri İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek. Bu konuda özel bir yönetmelik düzenlemesi yapılacak. Ramazan Seçilmiş, “2022 yılında büyük şehirlerde 75 bin dolar küçük şehirlerde 50 bin dolar olarak alt sınır belirledik. 2023’te de bu rakamı 200 bin dolar olarak güncelledik. Ama kanuni dayanağımız olmadığı için bu alt düzenlemeler maalesef mahkemeler tarafından iptal ediliyor. Yani kanunun bu haliyle Mersin’in Gülnar ilçesinin Dayıcık köyündeki ufak tarla alan bir yabancı bile ikamet alabilecek iken biz alttaki idari düzenlemelerle aslında bunu kısıtlıyoruz” açıklamasını yaptı.