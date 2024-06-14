Yerlikaya’dan ilk yılın bilançosu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevdeki ilk yılını değerlendirdiği basın toplantısında 50’ye yakın gazetecinin sorularını da yanıtladı. Bakan Yerlikaya özetle şunları söyledi:

-PKK’YA KATILIM EN DÜŞÜK NOKTADA: Bir yılda terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik 31 binin üzerinde operasyon yapıldı. 1000’in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. 2023 yılında 56 kişi terör örgütü PKK’ya katıldı. Son zamanların en düşük katılımı gerçekleşti.

-DURDUK YERDE EL ÇEKTİRİLMEDİ: (Kayyum ataması) Devam eden davaları olan insanların aday edilmesiyle ne yapılmak istenmektedir? Hakkâri’deki insanlar da bunu görüyor. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın.

-585 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ: Bir yılda 585 organize suç çetesi çökertildi. Bu konuda mücadele kararlılığımız devam ediyor.

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- FETÖVARİ TAKTİKLER PAYLAŞIMI: (Ayhan Bora Kaplan davası) Hep beraber mahkemenin nasıl tecelli ettiği, verilen hüküm neticesinde durum ayan beyan ortaya çıkacak. Ben de onu merak ediyorum. Sabırsızlıkla ben de o mahkemenin kararını bekliyorum. Bu konuda kararlı duruşumuz devam ediyor. Gündüz programlarına

SUÇ AYDINLATMAK BİZİM İŞİMİZ

- “Her şey bir rating hırsıyla başladı. Türk aile yapısı dünyadaki en güçlü aile yapısı. O yayınlardan hiç hoşlanmıyorum, hoşlananlar da kim onu da bilmiyorum. Suç aydınlatmak bizim işimiz, adaletin tecelli etmesi mahkemenin işi. İki kişinin bile bilmemesi gereken bir etik değer sapmasını toplumun geri kalanının duymaması esastır.”

VATANDAŞ MÜCADELEYİ BİLMELİ

-Bakan Yerlikaya, her gün yaptığı operasyon paylaşımlarının sorulması üzerine de şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin huzuru, huzurun yüzyılı olmak gibi bir iddiamız varsa, insanlar günaydın diye başladığı bir ortamda İçişleri ailesi onların huzuru için o gece ne yaptı, bunları paylaşmak istedik. Organize suç örgütlerine meydan okumak zorundasınız ama devlet diliyle. Ben AK Parti hükümetlerinin 10’uncu İçişleri Bakanıyım, terör ile organize suç örgütleriyle mücadele benden sonra da devam edecek. Ama bunu söylememiz lazım; ‘Aklından bile geçirme’. ‘İyi ki ben varım’ demiyorum, ben kimim ki? İçişlerinde aile ruhu olmadıkça bir şey yapamayız ama vatandaşın da bunu bilmesini istiyorum.”