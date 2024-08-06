Yerlikaya’dan göçmen rakamları: 4 milyon düzenli göçmen

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘İnsan Hakları Eğitim Programı’na katıldı. Burada, ‘Göç ve İnsan Hakları’ konusuna ilişkin bir sunum yapan Bakan Yerlikaya, dünyada 300 milyon göçmen olduğunu ve bunun büyük bir sayı olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

“BM Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler, 123 milyon. Yine 47 milyonu koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı, 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler.

729 BİNİ VERDİKLERİ ADRESLERDE DEĞİL

3 milyon 103 bin Suriyeli’nin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Onlara 90 gün süre verdik. Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar gönderdik. 90 günden sonra 2 ay daha süre veriyoruz, fakat bu kez verdiğimiz tüm hizmetleri askıya alıyoruz. Hiçbir şekilde okuldan, sağlıktan faydalanamaz. Tek niyetimiz var, ülkemizde yaşayan yabancıların düzenli olması. Düzensiz göçle ilgili duvarlar ve duvarların yanındaki o etkin sistemlerle 4 Haziran 2023’ten bugüne sınırlarımızdan 102 bin 705 girişi engelledik. 163 bin 745 sınır dışı edilen düzensiz göçmen rakamına ulaştık. 463 bin vizesi bitmiş, ikamet süresi bitmiş, kendiliğinden çıkış yapan kişi var.”

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İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPANLAR

En çok önem verdikleri konunun göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü olduğunu söyleyen Yerlikaya, 2023 Nisan ayında hükümetimiz bununla ilgili aldığı kararı onayladı ve cezayı 5 yıldan 8 yıla çıkardı. Şu anda adli kontrollü kişi sayısı 2 bin 150. Şu an için tutuklanmamış, adli kontrol kararı verilmemiş olanları da hiçbir zaman gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Onları hep takip ediyoruz” dedi.