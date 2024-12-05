Yerlikaya: Türkiye’de 1 milyon 247 bin Halepli var

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Suriye’de son günlerdeki yeni gelişmeler Türkiye için pek çok açıdan önemli. Ülkenin güvenliği, terör örgütünün bölgedeki hareketliliğinin yanında yaşananlar Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin durumu açısından da önemli. Ankara’da Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ev sahipliğinde medya temsilcileriyle buluşmasında konuyla ilgili son durumu anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadele, Türkiye’de suç oranları, organize suç örgütleriyle mücadele gibi başlıklarda da önemli mesajlar verdi:

HALEPLİLER DÖNMEK İSTİYOR

“Türkiye’de 2 milyon 938 bin düzenli göçmen var. Bunlardan 1 milyon 247 bini Halepli. 189 bini İdlib, 107 bini ise Deyrüzzor’dan geldi. 2016 yılından bu yana 737 bin göçmen geri döndü. 2024 yılında geri dönenlerin aylık ortalaması 11 bin. Biz ‘Suriye Suriyelilerindir’ diyoruz. Güvenli ortam olursa herkes toprağına dönmek istiyor. Halepliler de Halep’e dönmek istiyor. Şu anda ‘Hemen gitmek istiyorum’ diyenlere biz ‘Bekleyin’ diyoruz. Güvenli diye kayıt gelirse duyurulacak. O zaman bu aylık 11 bin rakamı çok yukarı çıkar. Beklentiye ilişkin bir rakam veremem ama bu çok büyük bir oranda yukarı çıkar.

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SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA

2 milyon 938 bin Suriyeli içinde 15-64 yaş arasında olanların sayısı 1 milyon 654 bin civarında. Bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Kural eşitlik. Gelecek hafta yabancı işinsanlarıyla Gaziantep’te toplantı yapacağız. Ocak ayında bununla ilgili bir kampanya başlatacağız.

KONUM ATMAYANLAR KAMPA

Adres tahkikatı yaptık. 731 bin göçmenin adresinin güncel olmadığını gördük. 150 bin 327’sini bulamadık. Kanaatimiz Avrupa’ya göç ettikleri yönünde. Adres güncelleme işinde artık bize devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Konum bildirilmezse jandarma gidecek. Makul bir sebebi yoksa kurallar çok ağır. 2 defa konum atmayınca kampa götürüyoruz.

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KAÇAKÇILARIN AĞI

Başımızın belası göçmen kaçakçılığı organizatörleri, öyle bir ağ kurmuşlar ki. Ama Trakya yüzde 99.9 kapandı. Türkiye göçe hedef ve transit ülke olma rotasından çıktı.”

GÖREVİMİZ ÖNLEYİCİLİK

- İçişleri Bakanı Yerlikaya suçla mücadeledeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Bizim görevimiz önleyicilik. Olay sayılarının düşmesi lazım. 31 Ekim itibarıyla her 100 suçun 98’ini aydınlatmışız. Dolandırıcılıkla ilgili çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu dolandırıcılıkla ilgili medya ve yasalarla ilgili çok daha farklı bir aksiyon alacağız. Yaka kamerası denen bir devrim yaptık. 23 bin yaka kamerası var. ASELSAN ile çalışıyoruz, bu sayı artacak. Gelecek yıl güncelleme de gelecek.

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CEZAEVİNDEN SONRA TAKİP

Cinsel suç, çocuk istismarı, uyuşturucu suçu işleyenlerin tedaviye, tövbeye ihtiyacı var. Biz bu suçları işleyenleri cezaevinden çıkacağı tarihi öğrenip takip ediyoruz. Ordu’da uyuşturucu suçundan cezaevinden çıkan birini sivil jandarma takip etti. Bu kişi yemeğini yedi, gezdi, sonra bir araba kiraladı. 26 saat sonra jandarma tekrar arabasının bagajında uyuşturucuyla yakaladı ve cezaevine girdi. Biz cezaevinden çıkan; uyuşturucu, cinsel taciz suçundan dışarı çıkanlara diyoruz ki ‘Siz suç işlemeye niyet ettiğiniz an biz sizi alacağız’. Evden hırsızlık sayısı Türkiye’de günde 83.7’ye düştü. İstanbul’da bu rakam 14. Bu işi polis, jandarma başardı.”

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MECLİS’TEKİ ARBEDE

- Meclis’te katıldığı görüşmelerde muhalefetin ‘bariyeri’ne ilişkin Yerlikaya “Plan bütçede beklerken orada bir barikat kurulduğu haberi geldi. ‘Gelin’ dedik, davet ettik, gelmediler, içeri girmeyi de kabul etmediler. Orada bir bakana daha önce rastlanmamış bir engelleme gördüm. Engellemek, yol kesmek ne anlama gelir? Orada durmamam gerektiğini düşündüm. 10 saniye içinde içeri girmiş oldum. Bunu planlamışlar, keşke böyle bir şey yapmasalardı” dedi.

SURİYE’YE DÖNÜŞ

- Halep’in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçenler arasında 8 kişilik ailesi ile birlikte Halep’e dönen Aya Abdusselam da vardı. Aya Abdusselam, “7 yıldır Türkiye’deyim. Hatay’da yaşıyordum. Halep kurtarıldı. Memleketimize gidiyoruz. Tüm Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. 7 yıldır iyi ağırladınız” dedi.

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