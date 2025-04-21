Yerlikaya: Sürücü affı kesinlikle yok

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Ehliyeti geri alınanlarla ilgili af iddialarına karşılık İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı dün itibarıyla 689 bin 946. Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları ve alkol ölçüm testini reddettikleri için 499 bin 88 sürücünün ehliyetine el konuldu. 28 bin 461 sürücünün ehliyeti 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 5 kez hız ihlali, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları, 162 bin 397 sürücü belgesi ise adli işlemler ‘ölümlü/yaralamalı trafik kazası, sağlık şartları’ nedeniyle geçici olarak geri alındı.

CAN VE MAL KAYBI AĞIR İHLALLER VAR

Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasına neden olan her uygulamanın arkasında trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller ile can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar var. Bizim derdimiz işlem yapmak değil kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Bu yüzden kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız. Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok.”