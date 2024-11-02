Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Şanlıurfa’da düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı.

‘SÜREÇ ÇOK AÇIKTIR’

Yerlikaya toplantıda “Buradan bir kez daha haykırıyoruz; teröre taviz yok, kardeşliğimize tuzak kuranlara geçit yok. Terör, demokratik hiçbir ülkede kabul edilebilir veya hoşgörüyle karşılanabilir bir kavram olmamıştır. Terör bir zehirdir, panzehiri hukuk ve milli iradedir” mesajı verdi.

Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması konusunda şunları söyledi: “Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında bizim milletimiz ilk sıradadır. Terörle bağlantılı olanlardan hukuk önünde hesap sormak, bizim görevimizdir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediye yöneticilerinin terör örgütü üyesi olması durumunda karşılaşacakları süreç çok açıktır. Bu kanunun 45’inci maddesine göre; belediye başkanları, terör suçları nedeniyle görevden alınabilir. Terörle arasına mesafe koyan ve milli bir duruş sergileyen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde hesap sormak, bizim görevimiz. Bir taraftan sureti haktan görünüp diğer taraftan zikriyle, fikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir.”