Yerlikaya: Hamsi değil orkinosun peşindeyiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yürütülen soruşturma ve operasyonlara ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları dün yapılan Marmara bölgesi toplantısıyla tamamlandı. Yerlikaya’nın Ege ve Akdeniz bölgesi milletvekilleriyle yapılan toplantıda ise suç örgütlerine yaptıkları operasyonları anlatırken, “Biz hamsiyle, istavritle uğraşmıyoruz orkinos yakalamaya çalışıyoruz. Yani büyük balığın peşindeyiz” sözleri dikkat çekti.

- SUÇLULARA ‘SULTANAHMET POZU’: Yerlikaya’nın özellikle Interpol tarafından aranan suçluların yakalanması konusunu anlatırken, “Sultanahmet pozu” örneği verdiği belirtildi. Bu zanlıların yakalandıktan sonra turistik Sultanahmet Meydanı’na götürülerek yere diz çöktürülüp ters kelepçe takılırken çekilen görüntülerinin basına servis edildiğini aktaran Yerlikaya bu yolla operasyonun başarısının tüm dünyaya duyurulmak istendiğini kaydetti.

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- ‘TERÖRİST SAYISI’YLA GÖNDERME: İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz yıl yaptığı “Bugün dağlardaki terörist sayısı 77’ye düşmüştür” açıklamasına gönderme yaptığı da belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Yerlikaya, “Bir önceki (bakan) terörist sayısıyla ilgili rakam veriyordu bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Cumhurbaşkanımızın sözünü baz alıyoruz. Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

- 151 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ: Yerlikaya’nın yaptığı sunumda şunlar yer aldı: “1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ege/Akdeniz bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 1316 operasyonda 184 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye geneli son 1 yılda 111’i bombalı olmak üzere 151 terör eylemi engellendi. Bölgede ise 1’i bombalı olmak üzere 15 terör eylemi önlendi. Türkiye genelinde bu eylemlerin 127’si PKK, 22’si DEAŞ ve 2’si sol örgütler tarafından yapılacaktı.

- 1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ EGE VE AKDENİZ’DE: Son bir yılda Türkiye genelindeki 4 milyon 473 bin 59 yabancının 3 milyon 115 bin 344’ü Suriyeli . Bunların 1 milyon 119 bin 960’ının ikâmet izni bulunuyor. Ege ve Akdeniz’de ise geçici koruma altındaki 1 milyon 8 bin 555 Suriyeli var.”

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KATILMADILAR

- İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın bölge toplantılarına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün katılmadığı, dünkü Marmara Bölgesi toplantısında da eski İçişleri Bakanı İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun yer almadığı öğrenildi. Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında elektronik kelepçeliyken yurtdışına kaçan ve ardından ses kayıtları paylaşmaya başlayan Serdar Sertçelik, bazı polislerin Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Mücahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade verdirmek istediğini ileri sürmüştü.

CEKETSİZ VE ESPRİLİ SUNUM

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- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı bilgilendirme toplantılarında milletvekillerinden bazıları sunumu beğenirken, bazı vekiller de Yerlikaya’nın ceketini çıkararak sunum yapmasını eleştirdi. Vekiller, Yerlikaya’nın bu tavrını “Öğretmen edasıyla yapılan bir sunum oldu” şeklinde değerlendirdi. Yerlikaya’nın sunum sırasında, Konya şivesiyle espriler yapması da vekilleri gülümsetti.