Yerlikaya: Cezaları gözden geçirmenin zamanı geldi

Haberin Devamı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya özetle şunları söyledi:

- 1048 BELEDİYEYE SORUŞTURMA İZNİ: “31 Mart 2024’te yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nden bu yana toplam 1048 belediyeye soruşturma izni verdik. Parti dağılımı şöyle, AK Parti 472 yani yüzde 45’i, CHP 267 yüzde 25.48’i, MHP 78 yüzde 7.5’i, İYİ Parti 4, DEM 16, diğer 211. Soruşturma izni verilmeyen 1424 dosya var, AK Parti 626 yüzde 44.17, CHP 366 yüzde 25.7. MHP yüzde 6.36 diye gidiyor.

- GAZETECİ HAKAN TOSUN CİNAYETİ: İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun olayıyla ilgili Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failleri 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayın öncesi ve sonrasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi ve rapor hazırladığında bir kusur varsa gereği yapılacak.

Haberin Devamı

- POLİS İNTİHARLARI: 2018-2019 yılları arasında Türkiye’de polis intiharı oranı 100 binde 15.17’dir. Biz, sıfır olmasını istiyoruz. Bu oran Fransa’da 100 binde 34.92, Portekiz’de 19.54, Avustralya’da 16.9, İngiltere’de 16.44, Japonya’da 16.1 ve ABD’de 16’nın üzerinde.

- MOBİL GÖÇ NOKTALARI: Düzensiz göçle ilgili Türkiye, hedef ülke ve transit rota olmaktan çıktı. Sınırda 1406 kilometre güvenlik duvarı ve fiziki engel, 1584 kilometre aydınlatma ve 1878 kilometre devriye yolu yapıldı. Göreve başladığımızdan bu yana 303 bin 150 kişinin ülkeye girişi engellendi, 326 bin 195 kişi ise sınır dışı edildi. Mobil göç noktası araçlarıyla 6 milyon 28 bin yabancının kimliğini sormuşuz. 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit etmişiz. Bunun ilk 3 ayında 50 bin sorgu yapmışız şehirlerimizde. Yani 4 kişiden 3’ü düzensiz göçmen çıkmış, son 7 aydan beri aylık ortalama düzensiz göçmen çıkanın oranı yüzde 1.4.

- SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 91 bin 500 kişi tutuklandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden geçirmemizin yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020’de kasten öldürmenin yüzde 12.6’sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024’te yüzde 3 puan, yani 15.6 artmış. İngiltere 10 yaşındaki çocuğa, ‘Eğer birini yaralarsan, birini öldürürsen ben sana ceza veririm’ diyor, Türkiye’de 12 yaş ve altına ceza verilmiyor. Ama 17 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında biri, bir çocuk eğer böyle kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa biz buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İşte ölümcül şüpheliler Haberi görüntüle

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK

3 Haziran 2023’ten önce 238 bin 697 Suriyeli’ye istisnai vatandaşlık verildi. Göreve geldiğim 4 Haziran 2023’ten bu yana ise 1044’ü reşit 2 bin 147 Suriye uyrukluya istisnai vatandaşlık tanındı.

OTOYOLLARDA RADAR

(Özel otoyollardaki radarlar) Toplam ceza sayısı 133 bin 443. Toplam ceza miktarı 343 milyon. Günlük ortalama radar cezası da 415 diye devam etmiş. Ben halen söylüyorum, her 30 kilometrede radar var ve duracak.