Yerlikaya: 121 bin gönüllü dönüş

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Şu an ülkemizde 1 milyon 247 bin 432 Halepli, 189 bin 673 İdlipli, 107 bin 103 Deyrizorlu, 104 bin 129 Hamalı, 97 bin 121 Hasekeli, 89 bin 228 Şamlı, 84 bin 913 Rakkalı, 70 bin 886 Humuslu 31 bin 60 Lazkiyeli, 39 bin 500 diğer illerden ve 877 bin 216 Türkiye’de doğan Suriyeli olmak üzere 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunuyor. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık’ta 240’tı. Suriye, özgürlüğüne kavuştuktan sonra 13 Aralık’ta ülkesine dönen Suriye sayısı 1847 idi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine döndü. ”

BİR HAFTADA 7 BİN 621 KİŞİ GİTTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Esad rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye’deki 7 bin 621 Suriyeli’nin ülkelerine döndüğünü bildirdi.