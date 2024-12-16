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Yerlikaya: 121 bin gönüllü dönüş

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#Bakan Yerlikaya#Suriyeli#Geri Dönüş
Yerlikaya: 121 bin gönüllü dönüş
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde şunları ifade etti: “Ülkemizde 2 milyon 938 bin 261’i Geçici Koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 31 bin 536’sı İkamet İzinli Olanlar ve 201 bin 618’i Uluslararası Koruma Altındakiler olmak üzere 4 milyon 171 bin 415 yasal yabancı bulunmaktadır.

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Şu an ülkemizde 1 milyon 247 bin 432 Halepli, 189 bin 673 İdlipli, 107 bin 103 Deyrizorlu, 104 bin 129 Hamalı, 97 bin 121 Hasekeli, 89 bin 228 Şamlı, 84 bin 913 Rakkalı, 70 bin 886 Humuslu 31 bin 60 Lazkiyeli, 39 bin 500 diğer illerden ve 877 bin 216 Türkiye’de doğan Suriyeli olmak üzere 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunuyor. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık’ta 240’tı. Suriye, özgürlüğüne kavuştuktan sonra 13 Aralık’ta ülkesine dönen Suriye sayısı 1847 idi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine döndü. ”

BİR HAFTADA 7 BİN 621 KİŞİ GİTTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Esad rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye’deki 7 bin 621 Suriyeli’nin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

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#Bakan Yerlikaya#Suriyeli#Geri Dönüş

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