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Yerlikaya: 102 bin sürücü alkollü yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Sürücü#Alkol
Yerlikaya: 102 bin sürücü alkollü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 12 Haziran 2025 tarihleri arasında alkollüyken araç kullanan 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldığını ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; ‘alkol etkisinde araç kullanımı’ ile ilgili toplam 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0.50 promil, diğer araçlarda 0.20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor” dedi.


 

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#Ali Yerlikaya#Sürücü#Alkol

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