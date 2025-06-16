Yerlikaya: 102 bin sürücü alkollü yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; ‘alkol etkisinde araç kullanımı’ ile ilgili toplam 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0.50 promil, diğer araçlarda 0.20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor” dedi.



