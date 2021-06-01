'Yerli VLP aşı kasımda hazır'

Türkiye COVID-19 Platformu tarafından, TÜBİTAK’ta virüse karşı yerli aşı üzerine çalışmalar devam ediyor. Virüse karşı 7 aşı çalışmasının sürdüğünü, 436 araştırmacı ile 49 farklı kuruluşun güçlerini birleştirdiğini söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şu bilgileri verdi: “7 aşı çalışmasından 3’ünde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve benim de gönüllü olarak yer aldığımız, virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşımızda Faz- 1 çalışmaları tamamlandı. Planımız 10 Haziran’da Faz- 2 çalışmasına başlamak. VLP aşısı dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü. Dünyada sadece 4 araştırma çalışması var. Daha hiçbiri kullanıma dönüşmedi. Bizim ilk yapıyor olmamızın çok kritik bir önemi var. Hedefimiz ağustosta Faz 3’e başlanılması.

480 GÖNÜLLÜ VAR

Faz- 2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsü ile hem de İngiliz varyantı ile beraber çalışılacak. 480 gönüllü var, gönüllülerimize teşekkürler. Kasım- aralık aylarında her şey planlanmış şekilde ilerlerse, acil kullanım izni verildiği takdirde ülkemizin kendi milli ve yerli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız. İki aşı adayımız daha var. Bunlardan biri yenilikçi inaktif aşı adayı, o da şu an Faz- 1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Diğeri de vektör tabanlı, adenovirüs tabanlı virüs aşımız. O da Faz- 1 çalışmalarına başlama aşamasında.”

UĞUR HOCA’YLA ÇALIŞACAĞIZ

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile sadece pandemi sürecine yönelik değil, farklı konulardaki aşı araştırmalarıyla ilgili de görüşmeyi sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, “Farklı ihtiyaçlara yönelik aşı çalışmalarında da Türkiye’nin merkez bir ülke olması hedefindeyiz. Bu kapsamda da Uğur hocamızla geleceğe yönelik çalışacağız. Araştırma temelli görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

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