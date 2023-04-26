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Yerli ve yabancı 55 bin kahramana madalya! Depremle mücadelenin sembolleri

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#Yunanistan#İsveç#Deprem
Yerli ve yabancı 55 bin kahramana madalya Depremle mücadelenin sembolleri
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni’ne katıldı.

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Yunanistan ve İsveç’in de aralarında bulunduğu deprem bölgesinde çalışmalara katılan ülkelerin arama kurtarma ekipleri ile diplomatlarına da madalya takdim edilen törende Erdoğan özetle şunları söyledi:
“Devletimizin üç farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce Madalyalar ve Nişanlar Kanunu’nda yaptığımız değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek üstün fedakârlık madalyası ve nişanını ilave ettik. Amacımız deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir. Takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız.

650 BİN KİŞİ AKIN ETTİ

Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı. Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11 bin 320 arama kurtarma ekibi de bizlere omuz verdi. Destek personelleriyle beraber toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Gönüllülerle birlikte yaklaşık 650 bin insanımız adeta bölgeye akın etti. Aynı şekilde dünyanın bir ucundaki kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda hissettik.

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HEPSİNİ KALBİMİZE YAZDIK

Bunların hepsini kalbimize yazdık. Karagün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Üstün fedakârlık madalyası ve nişanı takdim programlarımızı illerimizde de valilerimiz, yurtdışı misyonlarımızda da büyükelçilerimiz bizi temsilen devam ettireceklerdir. Yerli, yabancı 55 bin kişiye inşallah bu madalya ve nişanları takdim edeceğiz.”

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#Yunanistan#İsveç#Deprem

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