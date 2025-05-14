Yerli ve milli projeler karara bağlandı

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Türk savunma sanayisinin geldiği seviye ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantının ardından yapılan açıklamada özetle şunlar ifade edildi:

“Toplantıda sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri, hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla insansız savaş uçağı projesi, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri üretim projeleri, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi, Millî Denizaltı (MİLDEN) projesi, ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, T625 GÖKBEY Helikopteri seri üretim projesi, elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri, kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri, ilave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri, zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, kamikaze kara araçları projeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.”