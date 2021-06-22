Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.

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