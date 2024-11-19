Bakan Kacır'dan Bayraktar TB3 paylaşımı: Türkler dünyada bir ilki başardı

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Türkiye ve dünya havacılığı tarihi anlara şahitlik etti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3, yine Türkiye’nin ürettiği TGC Anadolu Gemisi’ne iniş ve kalkış yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları videolarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise bunun dünyada bir ilk ilk olduğunu açıkladı.

Bakan Kacır, Gurur Duy Türkiye etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu." ifadelerini kullandı.