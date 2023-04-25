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Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Hürjet lik uçuşunu gerçekleştirdi

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#TUSAŞ#HÜRJET#Kara Kuvvetleri
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Hürjet lik uçuşunu gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 10:10

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı. Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

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UÇUŞ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuş bugün gerçekleştirildi. Uçuş başarıyla yapıldı. Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

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#TUSAŞ#HÜRJET#Kara Kuvvetleri

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