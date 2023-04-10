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Yerli ve milli gözlem uydusu 'İMECE' uzay yolcusu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İMECE#Uydu
Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE uzay yolcusu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gözlem uydumuz İMECE’nin müjdesini verdi.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz” dedi.

ABD’DEN GÖNDERİLECEK

Dünyanın herhangi bir yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip İMECE, 11 Nisan’da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak. Uydu Esenboğa Havalimanı’ndan fırlatmanın gerçekleştirileceği ABD’de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ne gönderildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen İMECE uydusu, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İMECE#Uydu

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