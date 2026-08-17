Yerli ultrason üretilecek

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ULUSLARARASI Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) İstanbul Şubesi’nde sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık teknolojilerinden aşılara pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin kendi cihazlarını ve ilaçlarını üretmek için çalıştığını belirterek şunları söyledi: “TÜSEB’te şöyle bir şey yaptık, yurtdışından getirdiğimiz, ithal ettiğimiz hangi ilaçlara ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu ilaçların hangilerini Türkiye’de üretmemiz gerekiyor? Bunları biz kendimiz üreteceğiz dedik. Türkiye’nin hangi stratejik cihazlara ihtiyacı var? 45 tane cihaz tespit ettik. 2 tane ultrason sözleşmesi yaptık. 2 firma yurtdışından teknolojisiyle beraber getirecekler. 2 sene içinde yüzde 70’in üzerinde yerli ultrasonumuzu üreteceğiz. Hacettepe ve Teknopark’ta üretimini yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda 2 tane fabrikasının temelini atacağız. Böylece Türkiye kendi ultrasonunu da yapacak.

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SMA İLAÇLARINA ÇALIŞIYORUZ

13 tane yerli aşımız var. Hepatit A’yı kendimiz dolum yapıyoruz. 8 tanesini yaptık ama 6 tanesinin anlaşmasını hazır hale getiriyoruz. Özellikle kanser, SMA gibi moleküler hastalıklar, immünoterapi gibi ilaçları üretir hale getiriyoruz. Klinik çalışmalarına başlayacağız."

YAPAY ZEKÂ TEŞHİS KOYDU

Bakan Memişoğlu, yapay zekâ ile de çalışmalar yapıldığını belirterek ASELSAN’da bunun geliştirildiğini açıkladı: “Türkiye’de mamografiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yapay zekâ ile mamografi tanılarını koyabilir hale geleceğiz. Radyolog desteğiyle yapay zekâ ile destekli bir sistemle çalışıyoruz. Mobil röntgen makinesini ASELSAN’da yaptık. Onun için yapay zekâyı koyduk. Bu makine röntgen filmi çektiği anda birkaç dakika içinde burada şöyle şüpheli bir lezyon var gibi kendi kendine söyleyebilir hale geldi. Yapay zekâyla ilgili radyolojiden tutun birçok alanda yapay zekâyı kullanmaya başlıyoruz. ”