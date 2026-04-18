Yerli turiste 1 TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin faaliyet raporu sunumunda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ‘mülkiyet’ krizine neden olan Yerebatan Sarnıcı’nın ‘boşaltılması’ talebini gündeme taşıdı. Yerebatan Sarnıcı’nın restore edildiği 2023’ten bu yana 10 milyon ziyaretçi sayısını aştığını belirten Aslan, şunları söyledi: “Bize gelen yazıda 15 gün içinde sarnıcı boşaltmamız gerektiği söyleniyor. Bu hak mı? Buradan duyuruyorum, bugünden itibaren Türk vatandaşlarına, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek sadece 1 TL!

GELİN GÖRÜN

Tüm hemşerilerimiz gelsinler. Hem tarihimizi hem de Yerebatan Sarnıcı’na nasıl sahip çıktığımızı görsünler. Biz bu restorasyonları sizin paranızla yaptık. Gelin, paranızla neyin yapıldığını görün. Restorasyon uygulamalarına 6 yıl içinde yaklaşık 8 milyar TL ayırdık. Ecdat yadigarımıza sahip çıktık.”

MEVCUT FİYATLAR

Yerebatan Sarnıcı giriş ücretleri 2026 yılı itibarıyla gündüz (09.00-18.30) yerli ziyaretçiler için 450 TL, yabancı ziyaretçiler için 1950 TL, öğrenciler için ise 90 TL. Gece (19.30-22.00) giriş ücretleri yerli 750 TL, yabancılara 3 bin, öğrencilere 400 TL olarak uygulanıyor. Müze Kart geçmiyor.