Yerli tarıma 39 cansuyu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitülerce, anasondan tütüne, makarnalık buğdaydan haşhaşa 39 yeni tarla bitkisi çeşidinin 2026 yılı itibarıyla tescil edildiğini açıkladı. Yumaklı şunları söyledi:

‘SOĞUĞA, KURAKLIĞA DAYANIKLI’

“Tohum geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Geliştirilen çeşitler stratejik gıda arzı güvenliği için hayati önem taşıyor. Tarla bitkilerinde tahıllardan endüstri bitkilerine, tıbbi-aromatik bitkilerden baklagillere ve yem bitkilerine kadar 17 farklı türde 39 yeni çeşit tescil edildi. 2026 yılında TAGEM tarafından tescil edilen çeşitler, anason (1), arpa (1), aspir (1), Aydın salebi (1), ayçiçeği hattı (15), çeltik (1), ekmeklik buğday (5), haşhaş (2), korunga (1), makarnalık buğday (1), Muğla salebi (1), nohut (2), pamuk (2), patates (1), soya (1), tütün (1) ve yerfıstığı (2) türlerinden oluşuyor.





Tohum geliştirme süreci yoğun emek, bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Bir çeşidin tescil edilmesi, klasik ıslah yöntemleriyle yaklaşık 10 ila 15 yıl sürebiliyor. Bu çeşitlerin tamamı, uzun yıllara yayılan çalışmaların ve sabırla yürütülen ıslah süreçlerinin bir sonucu olarak ülkemiz tarımına kazandırılıyor. Bu sene tescil edilen çeşitler arasında, 16 yıllık çalışmalar sonucunda Türkiye’nin ilk mera tipi baklagil yem bitkisi olan korunga çeşidi ‘Terzioğlu’ adıyla Milli Çeşit Listesi’nde yerini aldı. Doğu Anadolu doğal vejetasyon meralarından toplanan 1400 genotip içerisinden seçilerek ıslah edilen bu korunga çeşidi mera şartlarında kurağa, soğuğa ve otlatma baskısına dayanıklılığıyla ön plana çıktı.

‘TOHUMDA TAM BAĞIMSIZLIK ŞART’

TAGEM’e bağlı araştırma enstitü müdürlüklerince tarla bitkileri alanında tescil çalışmalarının başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 4 bin çeşit tescil ettirildi. Bugün gelinen noktada, tarla bitkileri alanında 180’den fazla türde çeşitli AR-GE faaliyetleri, yaklaşık 100 farklı türde ise ıslah çalışmaları yürütülüyor. 2026 yılında tescil edilen çeşitlerle birlikte halihazırda Milli Çeşit Listesi’nde toplam 1087 TAGEM çeşidi yer alıyor. TAGEM, geliştirilen bu çeşitleri kamu ve özel sektör tohumculuk firmalarına devrederek çiftçilerimizin hizmetine sunuyor.

Yeni tescil edilen çeşitlerin temel hedefi üreticinin maliyetini düşürüp kazancını artırmak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen bu tohumlar, üreticilerimize daha dayanıklı ve bereketli alternatifler sunuyor. Tohumda tam bağımsız Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz.”