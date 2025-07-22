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Yerli savunma sanayiinde tarihi gün... İşte Roketsan'ın yeni silahları

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#Roketsan#Savunma Sanayi#Silah
Yerli savunma sanayiinde tarihi gün... İşte Roketsanın yeni silahları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 18:14

Roketsan, altı yeni stratejik silahını tanıttı. GÖKBORA, Akata, Tayfun BLOCK-4, İHA-300, Eren ve Şimşek-2'i IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı

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İstanbul Atatürk Havalimanı kampüsünde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Roketsan'ın yeni ürünleri tanıtıldı. Programın açılışını yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, katılımcılara açıklamalarda bulunduktan sonra GÖKBORA, Akata, Tayfun BLOCK-4, İHA-300, Eren ve Şimşek-2'i tanıttı.

Yerli savunma sanayiinde tarihi gün... İşte Roketsanın yeni silahları

EREN FÜZESİ

Eren füzesi tanıtılan bir başka ürün oldu. Eren füzesi İHA'lar aracılığı ile atılabilecek.

AKATA

Deniz altından atılan Gemisavar füzesi de görücüye çıktı. Yeni seyir füzesi mavi vatanda savunma sanayiye güç katacak.

İŞTE ROKETSAN'IN YENİ FÜZESİ: TAYFUN

Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Hipersonik füze Tayfun BLOCK-4 tanıtıldı.

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#Roketsan#Savunma Sanayi#Silah

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