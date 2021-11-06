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Yerli otomobilden bir paylaşım daha! TOGG'un testleri sürüyor...

#TOGG#Otomobil#Yerli Otomobil

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde deneme süreci devam ediyor. TOGG, yapılan testlere ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından test süreçlerine ilişkin görüntüler aktardı.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

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TOGG'UN ELEKTRİK ŞARJ İSTASYONLARINA İLİŞKİN STANDARTLAR BELİRLENDİ

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları belli oldu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.

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TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor.

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