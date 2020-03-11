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DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 21:29,Son Güncelleme:/

Yerli otomobil yollarda! Sürücüler şaşkına döndü

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Muğla’da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için Türkiye’nin yerli otomobilinin maketi, Dalaman Havalimanı güzergahına yerleştirildi.

 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara Türkiye’nin otomobilinin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi. Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyarak kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.

Yerli otomobil yollarda Sürücüler şaşkına döndü

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