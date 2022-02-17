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Yerli otomobil fabrikası TOGG personel alımı ilanı paylaştı

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Yerli otomobil fabrikası TOGG personel alımı ilanı paylaştı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, birçok farklı alanda ve şehirde personel alımı ilanı paylaştı. TOGG otomobil fabrikası tarafından istihdam sağlamak üzere 9 farklı branşlarda personel alımı bildiren TOGG personel alımının detaylarını Linkedin ve Kariyer.net üzerinde paylaştı.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretim tesisinde çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan personel için yeni iş ilanları da açılmaya devam ediyor.

 TOGG'un Linkedin ilanından paylaşılan ilanlara göre, "IT Vendor & Contract Management, Modeler (Alias),Modeler (VR), Electrical System Validation & Testing, design Technical Operations, User İnferface Desing, User experience Desing, E/E systems Network architect, İnfotainment System Component Owner." branşlarında yapılacak. 

GENEL ŞARTLAR

Türkiye vatandaşı olmak.
Siciline her hangi bir suçtan işlenmemiş olmak.
Yükümlülük görevini tamamlamış olup belgeyle bildirmek.
Adaylardan alınacak branşlar için o branşlara göre diploma sahibi olması.

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