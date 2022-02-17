Yerli otomobil fabrikası TOGG personel alımı ilanı paylaştı

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretim tesisinde çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan personel için yeni iş ilanları da açılmaya devam ediyor.

TOGG'un Linkedin ilanından paylaşılan ilanlara göre, "IT Vendor & Contract Management, Modeler (Alias),Modeler (VR), Electrical System Validation & Testing, design Technical Operations, User İnferface Desing, User experience Desing, E/E systems Network architect, İnfotainment System Component Owner." branşlarında yapılacak.

GENEL ŞARTLAR

Türkiye vatandaşı olmak.

Siciline her hangi bir suçtan işlenmemiş olmak.

Yükümlülük görevini tamamlamış olup belgeyle bildirmek.

Adaylardan alınacak branşlar için o branşlara göre diploma sahibi olması.