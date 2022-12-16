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Yerli Malı Haftası kutlamasında 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

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#İstanbul#Zehirlenme#Esenyurt
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 22:26

İstanbul Esenyurt’ta Yerli Malı Haftası nedeniyle kutlama yapılan bir ilkokulda 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yerli Malı Haftası’ndan dolayı okulda yemek yiyen farklı sınıflardaki 47 öğrencide mide bulantısı görülmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimi öğrenciler ambulansla kimileri ise kendi imkanlarıyla çevredeki özel ve devlet hastanelerine gitti. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Zehirlenen öğrencilerden birinin velisi Abdulkadir Çelik, “Okuldan arayıp ‘çocuklar hastaneye kaldırıldı’ dediler. Biz de kalkıp hastaneye geldik. Ambulansla çocukları buraya taşımışlar. ‘Gıda zehirlenmesi’ dediler. Bugün Yerli Malı Haftası varmış. Yemek karıştırmışlar bundan dolayı. Sağlık durumları iyi” dedi.

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#İstanbul#Zehirlenme#Esenyurt

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