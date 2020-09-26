Yerli Karl Marx’tan reyhani

Mardinli Mehmet Sait Kaya (48) 25 yıldır Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi’nde halk oyunları eğitmeni olarak görev yapıyor. Kaya, 2019’da kızı Ceylan’ın düğününde karşılıklı reyhani adlı halk oyununu oynadı. Baba kızın karşılıklı oyunu sosyal medyada beğeni toplarken Kaya, Alman filozof Karl Marx’a benzetildi. İşte Alman filozof Karl Marx’a benzetilen Mehmet Sait Kaya’nın hikâyesi.

‘HALAY BAŞI OLMAK İSTİYORDUM’

Küçüklüğünden beri halk oyunlarına ilgili olduğunu söyleyen Kaya bu tutkusunu, “Küçükken babamla 3-4 gün süren köy düğünlerine giderdik. Düğünlerdeki atmosfer ve insanların halay çekerken mutluluğu bana eğlenceli gelirdi. İlk okulda öğretmenimiz, ‘Büyüyünce ne olacaksınız?’ diye sorunca, ‘Halay başı olmak istiyorum’ derdim. Kendimi geliştirerek halk oyunları eğitmeni oldum. 25 yıldır yılın 9 ayında Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi’nde halk oyunları eğitimi veriyorum. Şu ana kadar 10 binden fazla kişiye halk oyunları dersi vermişizdir” sözleriyle anlattı.

2.5 MİLYON KEZ İZLENDİ

Kaya sosyal medyada beğeni toplayan videonun hikâyesini ise şu sözlerle aktardı: “Reyhani Mardin yöresinde oynanan güzel bir halk oyunudur. Halk eğitim merkezinde reyhani dersi veriyorum. Kızım çocukluğunda bu derslerde bana eşlik etti. Ekipçe gittiğimiz festivallerde sahnelerde kızımla birlikte reyhani oynadık. 2019’un şubat ayında kızım evlenince düğünde baba kız karşılıklı reyhani oynamamız gerekiyordu. Sosyal medyada gündem olan video kızımın düğününde çekildi. Daha sonra videoyu YouTube hesabımda paylaştım. Video yaklaşık 2 buçuk milyon kez izlendi.” Karl Marx

‘BENZETİLMEK HOŞUMA GİTTİ’

Saç ve sakalımdan dolayı Karl Marx’a benzetildiğini söyleyen Kaya, “Karl Marx ünlü bir düşünür. Büyük bir filozof. İnsanların beni Karl Marx’a benzetmesi hoşuma gitti. Aslında Karl Marx’tan daha çok videoda bir baba ve kızın düğünde karşılıklı oyunu söz konusu. Baba kız karşılıklı oynayarak kız çocuklarına karşı olan önyargıyı da bir nebze kırmış olduk. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra birçok kişiden olumlu tepki aldım. Birçok insan, ‘Mardin’e gelip sizi halay çekerken izlemek istiyoruz’ şeklinde mesaj attı” dedi.

‘TURŞU SATARAK GEÇİNİYORUM’

6 çocuk babası Kaya aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Daha önce birkaç dizi projesinde yer aldığını söyleyen Kaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Birkaç dizide rol aldım. Sinemaya ayrı bir merakım var. Suriye savaşından sonra Suriyeli mültecilerin çektikleri sıkıntıları anlatan, ‘Ah Vatanım’ adlı uzun metrajlı bir film çektim. Kendi imkânlarımla 3 yılda çektiğim filmi Youtube’a yükledim. Ayrıca karakalem portre çiziyorum. Yılın 9 ayında halk eğitim merkezinde ders veriyorum. Diğer 3 ayda ev yapımı turşu satarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum.”