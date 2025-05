Yerli kalp-akciğer makinesi tanıtıldı

Haberin Devamı

Prof. Dr. Kervan, Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda şunları söyledi:

“2020 yılında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ASELSAN arasında kalp-akciğer makinesinin geliştirmesi için fikir birliği oluşturuldu. ASELSAN’daki mühendis arkadaşlarımız bizim ameliyathanelerimize geldiler. Açık kalp cerrahisi yapılan ameliyathanelerin her birini tek tek gezip ürünü oluşturmaya başladılar. Cihaz bittikten sonra klinik öncesi laboratuvar çalışmaları Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapıldı. Kan çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Diğer cihazlarla sonuçları karşılaştırıldı ve ASELSAN’la yaptığımız bu kalp-akciğer makinesinin sonuçları diğer cihazlardan daha iyi çıktı. ASELSAN daha hayvan çalışmaları başlamadan dizaynıyla, yapılış yöntemi, yeni teknolojisiyle 3 tane ödül kazandı.

Ülkemizde yılda 80 bin civarında açık kalp ameliyatı yapılıyor. Koroner bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları, konjenital yani doğumsal kalp ameliyatları, kalp nakli, yapay kalp cihazlarını biz bu kalp-akciğer makinesi ile birlikte yapıyoruz. Eğer bu cihaz olmazsa bu ameliyatların yüzde 95’i yapılamaz.

‘EN KÖTÜ SENARYODA SONUÇ BAŞARILI’

Ülkemizde yaklaşık 300 civarında açık kalp ameliyatı yapan merkez var. Her birinde yaklaşık 2 ila 4 arasında ameliyathane sayıları var. Bu ameliyathanelerin her birinde bu cihazlar kullanılıyor. Diyelim elektrik kesintisi yaşandı, aletin bataryası bitti. Her türlü kötü senaryo düşünüldü. O en kötü senaryoda dahi biz hastayı hayatta tutmak için cihazı manuel bile çalıştırabilecek bir pozisyondayız. Hiçbir ‘acaba’ sorusuna yer yok.

2026 yılında bu makineyi ameliyathanelerimizde kullanmayı umuyoruz. Bu makinenin baktığınız zaman yaklaşık 3 milyar dolarlık bir bütçesi var. Biz eğer bunu ülkemize kazandırabilirsek, sadece kendi ülkemize değil, yurtdışına da satabilirsek, bizim ülkemiz için gerçekten de büyük bir gelir kazancı olacaktır.”