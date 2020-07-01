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Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Yerli hava savunma sistemi 'Sungur' teknik özellikleri ve detaylar

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Yerli hava savunma sistemi 'Sungur' teknik özellikleri ve detaylar
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, ROKETSAN'ın geliştirdiği yeni hava savunma sistemi çözümü Sungur'un envantere girmeye hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve yayımladığı videoyla Sungur'a yönelik çalışmaların geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında "Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç" ifadesine yer veren Demir, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız öncülüğünde, ROKETSAN'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi Sungur, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır.

Yerli hava savunma sistemi ‘Sungur’ göreve hazır

Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Sungur, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.

Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem."

 

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