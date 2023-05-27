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Yerli elektrikli tren yolcu seferlerine başladı

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#Adapazarı#Gebze#Elektrikli Tren
Yerli elektrikli tren yolcu seferlerine başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 22:55

Adapazarı ile Gebze arasında hizmet verecek olan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli elektrikli tren ilk seferini yaptı.

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TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli elektrikli tren yolculu seferine bugün saat 20.10′da Ada Ekspresi ile Adapazarı’ndan seferlerine başladı. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak yerli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek. Tasarımından üretimine kadar yerli imkanların kullanıldığı yerli elektrikli tren, 160 kilometre işletme hızına sahip olacak.

Trenler işletme ihtiyaçlarına göre, bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı olarak üretilebiliyor ve 5’li araçlı konfigürasyonda 324 yolcu taşıyabiliyor. Ayrıca trende çay-kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacak. Vatandaşlar, ilk kez raylara inen yerli elektrikli tren ile ilk yolculuğunu yaptı. Yerli tren vatandaşların beğenisini kazandı.

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#Adapazarı#Gebze#Elektrikli Tren

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