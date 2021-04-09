Yerli aşıyı tüm insanlığa sunacağız

DAHA ADİL BİR DÜNYA

“Üç kıtada temsil edilen teşkilatımız kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir. Örgütümüzü kurarken savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın hakim kılınmasını esas almıştık. Üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakküm yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin egemen olmasını şiar edinmiştik. Daha adil, müreffeh, istikrarlı dünya hedefiyle çalışan bir yapı olarak, geride bıraktığımız sürede önemli işlere imza attık.

KÜRESEL İMTİHAN

Ancak önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu biliyoruz. Elbirliği içinde çalışarak barış, huzur ve esenlik dolu dünyanın tesisi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Bu salgın, dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salt maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temin etmeye kafi gelmediği salgın döneminde görüldü. Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik.

İNSANLIĞA SUNACAĞIZ

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. En yoksul ülkelere yönelik borç ödemesinin ertelenmesinin başlamasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kâr hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, süreçlerin tamamlanmasını müteakip, kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

KRİTİK ÖNEMDEDİR

Yüksek teknoloji ve inovasyon anahtar konumdadır. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanabilmesi için yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek üretime ağrılık vermek mecburiyetindeyiz. Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı Girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robot, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nano teknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması açısından kritik önemdedir.

1.1 MİLYARLIK NÜFUS ZENGİNLİĞİMİZ

1.1 milyarı aşkın çoğunluğu gençlerden müteşekkil D-8 nüfusu en değerli zenginliğimizdir. Güçlü ve etkili olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer. İşbirliği potansiyelimizi ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerjiye, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmemiz mümkündür. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması, elbette değerlidir ancak yeterli değildir. Ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir Strateji Belgesi hazırlayarak sizlere ilettik.”

İSLAMİ MEGA BANK

Cumhurbaşkanı, D8 ülkelerine İslami banka kurma ve yerel para kullanma çağrısı da yaptı: “İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Mega Bank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. D-8’i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız.

YEREL PARA ÇAĞRISI

Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel para ile ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8 Takas Bankası’nın bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmasını, henüz bu mekanizmaya dahil olmamış üyelerin de gerekli adımları atmasını faydalı görüyorum. Vatanlarından uzakta salgın yanında zulümle, açlıkla, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayreti içinde olmalıyız.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara