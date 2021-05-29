Yerli aşıya 480 gönüllü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu COVID-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP aşısında insan denemelerinin Faz-2 aşaması yakında başlıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor. VLP aşı adayının klinik araştırma Faz-1 çalışmasında gönüllü olarak aşı yaptıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Faz-2 için çağrıda bulundu. Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “En yenilikçi aşı adayımızda Faz-1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” dedi. VLP aşı adayının Faz-2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Başvurular, 'www.onkoloji.gov.tr' ve 'covid19.tubitak.gov.tr' adreslerinden alınacak.

Mustafa Varank da aşının gönüllüsü olmuştu.

DSÖ LİSTESİNDE

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart’ta da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) COVID-19 aşı adayları listesinde yer alarak, dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu. VLP tipi aşılarda geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken, hastalığa da neden olmuyor.

KİMLER GÖNÜLLÜ OLABİLİR?

Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, sağlık sorunu veya hastalığı olmayan kişilerden seçilecek. COVID-19 antikoru geliştirmemiş olması, COVID-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek. Ayrıca tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Kriterleri uyan 480 gönüllüye, koldan deri altına aşı yapılacak. 3 hafta ara ile 2 doz aşı uygulanacak. Hamileler gönüllü olamayacak.

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