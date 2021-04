Yerli aşıda son dozu vuruldum

Aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında 244 gönüllüye 2. doz aşılamalar yapıldı. 244 gönüllü arasında ben de vardım. Yerli aşının bu son dönemecinde çalışmaların yapıldığı klinikteki heyecana ortak oldum...

GÖNÜLLÜLERİN HEYECANI

Çalışmaları üniversiteye bağlı İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) yapıyor. Her gönüllünün ayrı bir kodu var. Gönüllülere dair bütün bilgiler bu kodlar altında tutuluyor. 1. doz aşılama 11 Mart’ta yapılmıştı. O günden itibaren her hafta Kayseri’ye giderek kan örnekleri verdim. Bu örnekler üzerinde antikor incelemeleri yapıldı. Geçen perşembe günü de 2. doz aşıyı yaptırdım. Klinikte Türkiye’nin her tarafından gelen gönüllüler vardı. Kimi İstanbul’dan kimi Malatya’dan gelmiş. Merkezin yöneticileri heyecanlı ama disiplinli ve hassas bir şekilde tetkiklere devam ediyor.

FAZ-3’TEN HERKES UMUTLU

COVID testinin ardından önce kan örnekleri alındı sonra da aşı yapıldı. Bundan sonraki süreçteki 2 hafta içinde antikor ölçümleri yapılacak. Aşının nasıl bir bağışıklık kazandırdığı tespit edilecek. Eğer belirlenen standartlara uygun bir etkinlik varsa durum Sağlık Bakanlığı’na rapor edilecek ve alınan izinle faz-3 aşamasına geçilecek. Klinik yöneticileri süreçten umutlu. Mayıs ayında faz-3 çalışmalarının başlayacağına inanıyorlar. Faz-3 çalışmaları hem Türkiye’de hem de işbirliği yapılacak başka ülkelerde yapılabilecek. Eğer faz-3 verileri de olumlu çıkarsa yaz sonunda yerli aşı için ‘acil kullanım izni’ de alınabilir.

