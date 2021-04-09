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Gündem
(DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Yerli aşıda flaş gelişme! Üniversitenin geliştirdiği aşıda Faz-2 tamamlanıyor

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Yerli aşıda flaş gelişme! Üniversitenin geliştirdiği aşıda Faz-2 tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesi'nin Kovid-19'la mücadele için geliştirdiği aşı ile ilgili yeni gelişmeyi Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış duyurdu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.'

 

FAZ-2 İÇİN 400'ÜN ÜSTÜNDE GÖNÜLLÜ BEKLİYORDU

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 'Yerli ve milli aşıda çalışmalar devam ediyor.Milli aşıda en kısa zamanda Faz-2'ye geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Aykut Özdarendeli hoca ve ekibinde bulunan 3 hocamızı görevlendirdik. Faz-2 ile ilgili 1 haftadır çalışıyorlar. Biz her şeyin prosedüre uygun olmasını istiyoruz, güvenli ve kaliteli olmasını istiyoruz. O nedenle çok dikkatli davranıyoruz. Biz aşıda klinik çalışmayı yaptık. Ancak aşının dolum işi Koçak Farma'da, burası Tekirdağ'da bir ilaç firması. Sağ olsun onlar da çok önem veriyorlar. Faz-2 için 400'ün üstünde gönüllümüz bekliyor. Bunların çalışmaları da devam ediyor. Faz-2 hemen 'aşı vuruldu' ile olmuyor. Onun için bazı çalışmalar gerekiyor. Faz-1'de de böyle bir işlem oldu. Koçak Farma'da dolum yapıldı. Tetkik ve güvenlik çalışmaları yapıldı.' ifadelerini kullanmıştı.

Faz-2 çalışmalarının son durumunu da aktaran Prof. Dr. Çalış, Faz-2'de güvenlik testlerinin devam ettiğini aktarmış, dolum işlemlerinin devam ettiğini söylemişti.

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