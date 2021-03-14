Yerli aşıda 203 numaralı gönüllüyüm

Koronavirüs salgını birinci senesini doldururken geliştirilen aşılar eldeki en önemli silah. Türkiye de şimdiye kadar dışardan temin ettiği bu silahı kendisi de üretebilmekte kararlı. Çeşitli üniversitelerdeki bilim insanları aşı geliştirmek için çalışıyor. Bu çalışmalar içinde en ileri düzeyde olanı Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin geliştirdiği ERUCOV-VAC adlı aşı adayı faz-1’i başarıyla geçti. Geçen hafta faz-2 çalışmaları da başladı. Gönüllüler aşılanıyor. Ben de o gönüllülerden biriydim.

‘SADECE GÖNÜLLÜLER’

Yerli aşı adayının faz çalışmaları 4 ay önce başladığında İstanbul’dan Kayseri’ye gitmiş, çalışmaların yapıldığı merkezi gezmiştim. Hekimler “Siz de gönüllü olmak ister misiniz?” diye sormuştu. Tereddütsüz kabul ettim. Faz-2 aşamasında ben de aşı olacaktım. Aşılama başlayınca, İKUM’dan beni de arayıp ‘Sıranız geldi’ dediler. Kayseri’ye gittim. Bilgilendirme, genel muayene, kan tahlilleri, COVID testi ve antikor testleri yapıldı. Gönüllü olabilmek için sağlık sorununuzun olmaması, 18-64 yaş arasında olmanız ve ayrıca COVID-19 geçirmemiş olmanız gerekiyordu. Faz-2 için 500’e yakın gönüllü başvurusu olmuş. Bunlardan seçilen 250 kişi içinde Türkiye’nin her tarafından gönüllüler var. Merkez Müdürü Doçent Dr. Zafer Sezer ilgi ve destekten memnun. Faz-2 aşamasında aşının özellikle etkinliği ölçülecek.

ÖNCE TESTLER YAPILDI

Sabah başlayan test süreci öğleden sonra tamamlandı. Neticeleri aldık. Kan değerlerim de karaciğer ölçümlerim de COVID testim de olumlu çıkmıştı. Bana bir de numara verildi. Artık ‘203’ olarak anılacaktım. Bütün bilgilerim bu numaraya kayıtlı dosyada olacaktı. Tesadüf ki bu benim lisedeki öğrenci numaram... Artık aşıya geçebilirdik. Doktorlar, hemşireler ve sağlık teknisyenleri... Hummalı bir klinik ortamı. Bende heyecan yok, merak var. Her bir aşı, özel dolabında numarasıyla gönüllüsünü bekliyor. Aşının hemen öncesinde bir doz kan daha alındı. COVID-19 aşısının kıyafet modasına ben de uydum. Siyah tişörtümü çoktan hazırlamıştım. Ardından aşı koltuğuna oturdum. O ara biraz heyecan başladı tabii. Neticede tarihi bir bilim çalışmasının küçük de olsa bir parçası olmuştum. 203 numaralı gönüllü olarak aşılandım. Aşıdan sonra yan etkiler genelde ilk 20-30 dakikada ortaya çıkıyormuş. Hiçbir yan etki görülmedi. Bir hafta sonra kan örneği alınarak tekrar tetkikler yapılacak. Ardından periyodik muayene ve analizler devam edecek. İlk dozdan 28 gün sonra da ikinci doz aşıyı olacağım. Faz çalışmaları planlandığı takvime göre yürüyor. Her şey yolunda giderse nisan ayının sonunda faz-2 çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

İKUM’DA YOĞUN TRAFİK

İYİ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi. Kısa adı İKUM. Uluslararası sağlık kuruluşlarından akreditasyonu var. Buradaki çalışmalar merkezin Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer ve yardımcısı Dr. Ahmet İnal idaresinde yürütülüyor. Ben aşı olurken merkezin bir katında da Alman bir ilaç firması için ‘biyoeşdeğerlik’ analizleri yapılıyordu. İspanyol bir firmanın ekibi ise benzer bir konudaki tetkikler için sırada bekliyor. Yani İKUM kendi alanında uluslararası şöhrete sahip bir klinik.

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