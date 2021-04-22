‘Yerli aşı için 1 yıl bekledim’

Varank, gönüllü olma sürecini Hürriyet’e anlattı: “Bazı araştırmacılarımız, ‘Sayın Bakanım, önümüzü açın, aşımızı geliştirelim, ilk biz kendimize vuracağız’ dedi. Biz de TÜBİTAK Başkanımızla birlikte ‘Yeter ki yerli aşı adayı üretme noktasına gelsin, biz de gönüllü olacağız’ diye söz verdik. 17 Nisan 2021’de de verdiğimiz sözü Faz 1 gönüllüsü olarak yerine getirdik. Ülke çapında aşılama başladıktan sonra yakın çevrem ve ailem neden aşı olmadığımı sorguladı. Elbette benim kafamda hep yerli aşının gönüllüsü olma düşüncesi vardı. Yerli aşı için bir yıl bekledim. COVID’e yakalanıp gönüllülük sürecini tehlikeye atmamak için aşırı hassasiyet gösterdim. Şu anda bile ilk dozu vurulduktan sonra klinik çalışmalar hususunda bir kafa karışıklığı oluşturmaktan çekindiğim için ekstra dikkatli olmaya çalışıyorum. İlk dozu vurulup, başka bir nedenden dolayı, grip dahi olsanız vurulamazsanız, pusuda bekleyenler hemen propagandaya başlar. Çünkü görüyoruz ki, bunca zaman bekleyip gönüllü olduğunuzda bile yaptığınız işi bilgisizce medyada karalamaya çalışanlar olabiliyor. İki günde bir kan veriyorum, tahlil ve tetkikler yapılıyor.”

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