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Yerli araçlarda ‘güvenlik’ geçişi uzadı

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#Yerli Araç#GSR 2#Güvenlik
Yerli araçlarda ‘güvenlik’ geçişi uzadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

Yeni araçlarda standart güvenlik donanımlarını artıracak GSR 2’de (Genel Güvenlik Yönetmeliği 2) Türkiye’de üretilen yerli araçlar için süre 31 Ağustos 2024’e kadar uzatıldı.

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​​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün talepleri dikkate alınarak, üretimin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle ulusal tip onayı ile Türkiye’de üretim yapan firmalar için uygulama geçiş tarihi 31 Ağustos 2024 olarak belirlendi. İthal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi 7 Temmuz 2024 olarak uygulanmaya devam edecek.

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Bu tarihlerden itibaren satılacak 0 km araçlarda; Acil Durum Fren (AEB), Şerit Takip (LDWS), Geri Vites Kamera, Kör Nokta Uyarı (BLIS) gibi donanımlar zorunlu olacak.

 

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#Yerli Araç#GSR 2#Güvenlik

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