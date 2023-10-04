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Yerli animasyon filmi “Minderler Adası” 13 Ekim’de vizyonda

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#Mustafa Yavuz Gül#Minderler Adası#Animasyon Filmi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 20:22

Çalışmalar iki yıl sürdü, çocukların hayal dünyasını geliştirmek için kareler tek tek, ilmek ilmek çizildi. Yerli animasyon filmi "Minderler Adası" Minderler Adası 13 Ekim'de vizyona girecek. İşte filmden ilk görüntüler...

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Minderleri Adası çocukları cezbedecek, onların hayal güçlerini geliştirecek. Çalışmalar 2 yıl sürdü. Kare kare kalemle çizildi ve sonunda yerli, bizden bir animasyon filmi yaratıldı.

Filmin senarist ve yönetmenliğini yapan Mustafa Yavuz Gül filmin hikayesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Minderler Adası, kurgusal bir evren. Biz bu evreni art arda filmlerle anlatacağız. Yenilmiş, sürgün edilmiş kehanete göre geri dönecek. O döndüğü zaman karşısına böyle kahraman dikilecek. Çok farklı bir dünya kuruyoruz. Merakla takip edilecek, içinde drama var fantastik unsurlar var. Çocuklar kendi hayal güçleriyle bir dünya kurabilirler. Ona ilham vermek istiyoruz. Esas karakter bir çocuk ve onun kutudan bir arkadaşı” ifadelerini kullandı.

 

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#Mustafa Yavuz Gül#Minderler Adası#Animasyon Filmi

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