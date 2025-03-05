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Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü

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#Afyonkarahisar#Sultandağı#Kızıl Geyik
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 16:08

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerden korkup, tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp, öldü. Geyiğin düşme anı cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı.

Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü

Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü.

Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü

Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi. Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

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Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü

Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, "Atlayacak. Atlarsa yaralanır" dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı. 

Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü

Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü

Yerleşim yerine indi, köpeklerden korkup çatıya çıkınca düşerek öldü


 

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#Afyonkarahisar#Sultandağı#Kızıl Geyik

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