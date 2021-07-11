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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/DHA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 01:37 | Son Güncelleme:

Yerleşim yeri yakınında çıkan 'otluk' yangını korkuttu

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Yerleşim yeri yakınında çıkan 'otluk' yangını korkuttu

İzmir'in Menemen ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yerleşim yerlerinin zarar görmediği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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