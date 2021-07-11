Yerleşim yeri yakınında çıkan 'otluk' yangını korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yerleşim yerlerinin zarar görmediği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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